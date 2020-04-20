SOHR: Почти 200 сирийских наемников ПНС погибли при атаках на ЛНА

Триполи, 20 апреля. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила об очередных потерях в рядах Правительства национального согласия (ПНС). По данным организации, в нарушающих перемирие атаках сил премьер-министра Файеза Саррадджа на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) погибло еще девять сирийских наемников. Суммарно в Ливии ликвидировано 199 протурецких боевиков ПНС, переброшенных Анкарой из Идлиба.

Тем не менее, SOHR подтверждает, что Турция продолжает не только поставлять в обход оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии контрабандой военную технику, но и подкреплять ряды ПНС живой силой. Согласно последним данным, сейчас на территории претерпевающего кризис североафриканского государства находятся около 5300 наемников. Еще порядка 2100 готовятся к перебросу в Ливию в турецких военных лагерях, где они проходят подготовку под руководством местных военнослужащих.

Напомним, что на прошлой неделе ПНС захватило несколько городов на побережье западной части Ливии. Операцией руководили турецкие наемники. К силам Сарраджа во время боевых действий подключили ими же освобожденные из тюрем джихадисты, в том числе члены ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Во время наступления экстремисты убили детей ливийского военачальника, генерал-майора ЛНА Омара Абдель Галиля, сожгли полицейские участки, напали на дом замглавы по социальным вопросам Мухсина Абу Синина.

В оккупированном ПНС городе Сурман боевики провели публичные казни, невзирая на обещания «министра внутренних дел» Фатхи Башаги обеспечить местным жителям безопасность. В результате погибло 14 гражданских лиц, симпатизирующих силам фельдмаршала Халифы Хафтара. Накануне, 17 апреля, Турция под предлогом «военных учений» атаковала ливийский район Аль-Вишка.

1 Организация запрещена на территории РФ.