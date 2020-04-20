Карикатурист из Башкирии высмеял сериал «Зулейха открывает глаза»

Уфа, 20 апреля. Художник-карикатурист из Башкирии Камиль Бузыкаев посвятил новую работу нашумевшему российскому сериалу «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузели Яхиной. Карикатура опубликована в Instagram художника.

На рисунке изображена главная героиня сериала Зулейха, которую играет Чулпан Хаматова, с ружьем на плече. В лицо главной героине летят фекалии, а подпись к рисунку гласит «Зулейха не отмоет литсо».

Карикатура вызвала неоднозначную реакцию у пользователей. Подписчики отметили, что не ясно, к чему именно относится критика – к сериалу или книге. Пользователи согласились, что критика в адрес сериала оправданная.

«Сериал слабоватый», — написал zaikagalin.

Другие же не разделили мнение Бузыкаева.

«Отличный сериал. Не ожидал от Бузыкаева такого», — признался akhmetkireev_8.

Ранее Хаматова рассказала об обрушившейся на нее критике после выхода первой серии. Актриса добавила, что ожидала критику со стороны радикально настроенной части татарского общества. Однако к этому добавилась и претензия на тему «осквернения нашей истории». Хаматова объяснила, что считает раскулачивание трагедией и преступлением, пишет «Газета.ру». Но вдруг обнаружила, что многие считают по-другому.