Алена Шишкова разревелась в прямом эфире из-за хейтеров

Москва, 20 апреля. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова разревелась во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

В последнее время девушку сильно критиковали в Сети, и она, судя по всему, не была готова к наплыву хейтеров, из-за чего разрыдалась в прямом эфире в своем блоге.

«Это реально какой-то кошмар. Я желаю вам всем мира и будьте добрее. Я не буду больше выходить в эфиры и не буду больше ничего выкладывать, потому что я не хочу портить вам настроение и вызывать в вас негатив. Мое большое лицо с вами прощается», — сказала Шишкова, вытирая слезы.

Недавно поклонники заподозрили, что у Шишковой подагра — болезнь, от которой в свое время страдала певицы Юлия Началова, ныне покойная. Модель прятала руки под перчатками, а на некоторых кадрах на ее руках нашли характерные для этой болезни шишки.

Сама девушка опровергла это, заявив, что перчатки носит из-за того, что без маникюра и профессионального ухода ее руки выглядят не лучшим образом.

Ранее звезда намекнула, что у нее появился поклонник из Турции. Хейтеры обрушились на модель с критикой, заявив, что пока Шишкова устраивает свою личную жизнь, у нее не остается времени на воспитание дочери, которая в основном находится у бабушки, матери Тимати.