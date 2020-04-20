Боевики ПНС Ливии обстреляли окраины Триполи, убив пять мирных жителей

Триполи, 20 апреля. В результате нового обстрела окраин Триполи боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии погибли как минимум пять мирных жителей, в том числе подросток и пожилой мужчина.

Известно, что под ударом террористов, вновь нарушивших гуманитарное перемирие, оказались жилые кварталы ливийской столицы около Королевской клиники здоровья. В результате обстрела смертельные ранения получил 16-летний юноша. Его мать и двое младших братьев были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Ракета, выпущенная из реактивной системы залпового огня «Град», попала в дом жителя триполитанского района Сук-аль-Джумаа. Жертвой удара стал владелец дома, еще четыре человека пострадали. В ходе обстрела боевиками ПНС на западе Триполи около продуктового магазина погиб 70-летний мужчина, с места ЧП госпитализировали четырех раненых.

Особую обеспокоенность вызывают действия Турции в Ливии, постепенно увеличивающей обороты интервенции и занимающейся подготовкой новой военной операции с использованием истребителей F-16. Эскадрилья турецких самолетов провела учения близ ливийской границы, эти маневры зафиксировали греческие радары. Генеральный штаб Национальной обороны Греции сообщил об обнаружении 16-ти турецких F-16, которые вошли в воздушное пространство Ливии. Как ранее отмечал официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари, самолеты ВВС Турции имитировали нападение на ливийскую территорию, отработав превентивные удары по средствам обороны и оружейным складам ЛНА.

Действия режима главаря ПНС Файеза Сарраджа, поддерживаемого Анкарой, свидетельствует о том, что террористы намерены продолжить вооруженные провокации как против армии Халифы Хафтара, так и против гражданского населения.