Москва, 20 апреля. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы сгладить пик эпидемии коронавируса. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Президент отметил, что объявленный период нерабочих дней и другие карантинные меры позволили замедлить распространение коронавирусной инфекции в России, однако пик эпидемии еще не пройден.

«Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — пояснил Путин.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло 165 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 человек умерли. Более 3,3 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах России был введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.