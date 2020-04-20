Путин уточнил, какой должна быть вакцина против коронавируса

Москва, 20 апреля. Вакцина против COVID-19 должна быть не только получена, необходимо, чтобы были подтверждены ее эффективность и безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

В понедельник, 20 апреля, российский лидер в режиме видеоконференции проводит большое совещание с вирусологами и инфекционистами по ситуации с коронавирусом.

«Я хорошо понимаю, даю себе отчет, какой сложный, кропотливый научный поиск ведется в этом направлении (в создании препарата. — Прим. ФАН). Загадывать здесь трудно, невозможно, ведь вакцина должны быть не только получена, должны быть доказана ее эффективность, ее безопасность», — сказал он.

Президент отметил, что понимает, какая «колоссальная ответственность» лежит на разработчиках препарата за результат, но призвал их высказать мнение о возможных сроках разработки. По словам Путина, о них важно знать, чтобы заранее зарезервировать и подготовить промышленные мощности и быстро запустить производство вакцины в нужных объемах.

Глава государства заверил, что в случае необходимости «незамедлительно» окажет дополнительную финансовую и организационную помощь научным коллективам, которые работают над препаратом.