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Путин потребовал обеспечить медработников повышенной защитой от заражения коронавирусом

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Путин потребовал обеспечить медработников повышенной защитой от заражения коронавирусом

Москва, 20 апреля. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить медицинских работников повышенной защитой от заражения коронавирусом. 

«Подчеркну, для медицинских работников, а буквально каждый из них сейчас на счету, должна быть обеспечена повышенная, надежная защита от заражения», — сказал глава государства, выступая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавируса. В середине марта ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

В мире в общей сложности было зарегистрировано свыше 2,4 млн человек с коронавирусом. В топ-5 стран по числу зараженных попали США, Испания, Италия, Франция и Германия. За время эпидемии выздоровели более 635 тысяч человек, скончались 166 тысяч.

По состоянию на 20 апреля, в России выявлено более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, 3446 человек смогли вылечиться от пневмонии, 405 человек погибли.

В НИИ Склифосовского заявили, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не наступил

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