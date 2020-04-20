Рыбаков использует пандемию коронавируса для воскрешения репутации «Яблока»

Партия «Яблоко» решила использовать ситуацию с распространением коронавируса в России в своих политических интересах. В частности, это выражается в регулярных претензиях председателя партии Николая Рыбакова к тому, что регионы с учетом складывающейся обстановки подготавливаются к проведению голосования по правкам в конституцию.

Примечательным моментом в возмущении «яблочников» является тот факт, что они бездоказательно называют предстоящий плебисцит «неконституционным». Таким образом, представители «Яблока» пытаются навязать населению исключительно идеологические клише. При этом решение Конституционного суда, международный опыт и высокий уровень заинтересованности граждан в реформировании основного закона Рыбаков игнорирует.

Гнилое «Яблоко» против конституции

Руководствующее звено «Яблока» пытается следить за регионами, готовыми в совокупности потратить около 1,5 млрд рублей на проведение общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Так, Николай Рыбаков занялся рассылкой обращений к главам субъектов страны с призывом отдать гражданами и медицине все средства, выделенные на подготовку плебисцита. СМИ подсчитали количество таких документов — уведомления были направлены уже в 22 региона.

В «Яблоке» не считают затраты на проведение мероприятий по поправкам в конституцию целесообразными и обязательными для региональных бюджетов, при этом спекулируя на проблематике коронавируса и переносе сроков голосования на неопределенный срок.

Для того, чтобы узнать, какую политсилу возглавляет Рыбаков, достаточно вспомнить о ее рейтингах на выборах в Государственную думу в 2016 году — 1,99%. Это говорит о том, что политика «яблочников» не пользуется авторитетом в обществе. Впрочем, низкая популярность политической организации не мешают Рыбакову вести себя подобно председателю правительства, рассылающему региональным парламентам персональные возмущения.

Почему на распространении коронавируса в России удобно спекулировать

До того, как в стране появилась инфекция COVID-19, представители «либерального» сообщества заявляли, что подготовленные поправки в конституцию являются «преступными». В частности, «Яблоко» использовало данный тезис в своих интересах, чтобы решить проблему с низкими рейтингами. Правда, для этого потребовалось проигнорировать полный комплекс предложений по реформированию основного закона. В феврале выяснилось, что верные последователи либеральной идеи, в том числе из «Яблока», даже не знали, против чего выступают.

В конце марта ситуация изменилась кардинально: в стране начали вводить режим повышенной готовности и принимать решительные меры по борьбе с коронавирусом. Адаптировавшись к текущей обстановке, оппозиционные деятели стали спекулировать на теме голосования по поправкам, заявляя, что правительство «рискнет» здоровьем россиян ради проведения референдума.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин сообщил о необходимости переноса даты голосования по поправкам в основной закон на «более поздний срок», тем самым сведя на нет все доводы «либералов». Спустя недолгое время силы оппозиции активизировались вновь, ведь вместе с появлением первой тысячи больных актуализировался другой вопрос — уровень готовности регионов к распространению инфекции.

На данный момент в экспертном сообществе сходятся во мнении, что слаженные меры правительства позволили «замкнуть» удар коронавируса в столице. Об этом, к слову, свидетельствуют официальные статистические показатели от 19 апреля.

Что касается финансовой готовности региональных медицинских учреждений к росту заболеваний, так волнующей «Яблоко», то здесь ситуация обстоит иначе. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подготовка некоторых регионов к распространению COVID-19 пока «оставляет желать лучшего», однако с ними ведется специальная работа. В то же время есть субъекты, делающие большие успехи в этом направлении.

Точного прогноза по обстановке представитель Кремля не назвал, но особенно отметил, что решения принимаются ситуативно, в зависимости от темпа заболеваемости. В данном вопросе, очевидно, учтен и финансовый аспект.

На этой почве призывы Рыбакова к главам субъектов выглядят как элемент циничного пиара на фоне пандемии. Хотя результат принимаемых правительством мер для профилактики коронавируса говорит сам за себя: уровень расширения инфекции не такой тревожный, как в США или европейских государствах.

В «Яблоке» не знают о международной практике и противостоят букве закона

Если обратить внимание на закон о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020, можно выделить один важный пункт. А именно — органы государственной власти в регионах РФ вправе выделять из бюджета субъекта средства на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского референдума. Сюда же относятся выплаты членам избиркомов и информировании граждан о проведении мероприятия.

В таком случае уместно допустить, что председатель «Яблока» призывает регионы к очевидному игнорированию российского законодательства. Более того, эта провокация свидетельствует о незнании Рыбаковым данных социальных опросов. К слову, согласно последним исследованиям ВЦИОМ, 64% граждан готовы принять участие в голосовании по поправкам и поддержать предложенные изменения в основной закон. Это говорит о том, что большинство населения испытывает неподдельный интерес к конституционной реформе.

«Яблоко» не берет во внимание тот факт, что процедура по подготовке к голосованию, на которую субъекты РФ выделяют средства, не противоречит положениям конституции, соответствует международным нормам изменений в основных законах и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

Нападки Рыбакова на конституцию как новый удар по либеральной идее

Сама ситуация с Рыбаковым и его «протестом» в вопросе выделения средств на организацию мероприятий, приуроченных к плебисциту, говорит о несостоятельности «Яблока» как политической силы. Региональные парламенты в рамках действующего законодательства имеют право выделять на голосование средства, не придерживаясь какой-либо «жесткой директивы» со стороны Кремля.

Субъекты Российской Федерации демонстрируют самостоятельность не только в вопросах подготовки к предстоящему голосованию, но и к противостоянию коронавирусной инфекции. Однако отдельные представители оппозиции продолжают заниматься «раскачкой» и без того напряженной обстановки в стране, не предлагая ничего, кроме необъективной и пустой критики.

На этой почве очевидным становится то, что партия «Яблоко» использует пандемию COVID-19 для продвижения своих политических интересов. Партия игнорирует интересы народа и нагло спекулирует на «удобной» для либералов теме о якобы неготовности регионов к распространению инфекции.