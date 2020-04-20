Врач-иммунолог не исключил, что через два дня Россия пройдет пик по коронавирусу

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что если еще два дня в России будет наблюдаться тенденция к снижению выявленных случаев заболевания коронавирусом, то можно будет говорить о прохождении пика эпидемии.

«Нужно соотносить цифры выявленных с количеством проводимых анализов. Даже президент это произнес, чему я очень рад. Я могу подозревать, что вчера было выполнено сильно меньше анализов, чем накануне. Я знаю, например, что в Петербурге было выполнено в два раза меньше тестов», — сказал Владислав Жемчугов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

При этом врач-иммунолог заметил, что тест-системы стали лучше работать и начали выявлять ту часть, которая была за горизонтом.

«Повысилась чувствительность метода и стали выявлять тех, кого раньше пропускали», — заявил Жемчугов.

Он призвал обратить внимание на количество умерших с диагнозом COVID-19.

«Если их количество начало уменьшаться, это замечательно. И если еще два дня будет такая тенденция к снижению, как сегодня, то пик пройден», — сказал иммунолог.

Координатор программы «Высшая школа терапии» Московского городского научного общества терапевтов, кандидат медицинских наук Андрей Воробьев согласился с коллегой.

«Нет смысла смотреть на точные цифры, нужно смотреть на динамику. Если мы сравним ее в разных странах, то везде видна примерно одинаковая картина: в течение трех-четырех недель количество новых случаев постепенно выравнивается к тому самому плато. Сколько времени у нас прошло? Примерно те же сроки. Поэтому в пределах недели мы выйдем на плато», — считает доктор Воробьев.

По его словам, в регионах России не будет такой же ситуации как в Москве, то есть они избегут лавинообразного прироста заболевших.

«Там гораздо меньший объем и плотность населения. Поэтому, когда в Москве будет снижаться, там пойдет на выравнивание», — уверен Воробьев.

Напомним, по данным оперштаба, за сутки 19 апреля было выявлено 4 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 76 регионах РФ, в то время как 18 апреля число новых случаев составило 6 060.