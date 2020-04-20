В ЛНР считают, что Украина «получает по сусалам» из-за политики Порошенко и Зеленского

Москва, 20 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский полностью мимикрировал под образ своего предшественника Петра Порошенко, проводя диаметрально противоположную Минским соглашениям политику. Об этом заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на переговорах в Минске, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Он стал гостем программы Владимира Соловьева, в эфире которой был показан фрагмент одного из последних выступлений украинского лидера. Зеленский заявил, что Киеву необходимо иметь доступ на территорию ЛНР.

«Поэтому для меня самое главное — выйдут войска, и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей. К жизни. Потом граница, потом выборы», — сообщил президент.

Мирошник признался, что слова Зеленского натолкнули его на вопрос о том, зачем в таком случае Киев вообще участвует в переговорах по Донбассу.

«Шесть лет вы не можете никуда зайти, шесть лет вы получаете по сусалам, каждый раз пытаясь продемонстрировать какую-то возможность своей «самой сильной армии». Зеленский здесь откровенно манипулирует, он передергивает все факты», — возмутился спецпредставитель ЛНР.

Спикер рассказал, что год назад в Зеленском видели выигрышную альтернативу экс-президенту страны Петру Порошенко, однако он оказался ничем не лучше предшественника.

«И всего за год произошла полная мимикрия, в другом образе, но то же самое содержание… Для мира он не сделал ничего. Ни на йоту не продвинулась ситуация с миром», — констатировал Мирошник.

По его словам, хоть какого-то успеха за последние несколько заседаний в Минске удалось достичь благодаря усилиям луганских омбудсменов, которые «выкрутили руки украинцам для того, чтобы был обмен».