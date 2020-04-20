ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 20 апреля. Уровень смертности от коронавирусной инфекции в России очень низкий, однако за последнюю неделю общее число случаев заражения в стране возросло. Так оценила ситуацию представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

«Во многих регионах это спорадические случаи, но тем не менее это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску», — отметила она.

Как сообщает «Царьград», число зараженных коронавирусом нового типа превысило в России 47 тысяч человек, около 3,4 тысячи пациентов выздоровели, 405 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а работодатели по возможности разрешили сотрудникам работать удаленно.

В оперативном штабе по ситуации с коронавирусом уточнили, что 45,3% из числа выявленных за минувшие сутки случаев заболевания приходится на бессимптомных носителей, пишет НСН.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. Затем инфекция быстро распространилась по миру, заболели более двух миллионов человек. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.