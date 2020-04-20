Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала, почему избавилась от московской квартиры

Москва, 20 апреля. Внучка актрисы Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала еще одну принадлежавшую ей недвижимость, на этот раз — в Москве. Речь идет о доле в четырехкомнатной квартире, от которой Трегубенко избавилась за 5 млн рублей.

Как сообщает «Газета.ру», Анна могла продать долю и за 15 млн рублей, учитывая рыночную стоимость недвижимости, однако девушка призналась, что сделала это не ради денег, а для того, чтобы отвязаться от своих родственников.

«Тетя вела себя, как коллектор. Все время просила отдать квартиру, давила на меня. Бесплатно я не могу взять и отдать все родственникам. Я продала ее, чтобы от меня отстали», — пояснила она.

Тетя Анны — Ольга Шукшина опасается, что продажа второй квартиры может окончательно подкосить Лидию Федосееву-Шукшину, которая не до конца оправилась от предыдущего поступка внучки.

«Это маму точно убьет», — сокрушается дочь актрисы.

Напомним, что ранее Трегубенко продала принадлежащую ей квартиру в Петербурге, не обсудив этот вопрос с матерью, тетями и бабушкой. Примечательно, что за девушкой также числится двухкомнатная квартира в Финляндии, однако Анна обещала, что вернет бабушке ее подарок.

Это уже не первый скандал, связанный с вопросом наследования, который сотрясает семью Шукшиных. Некоторое время назад стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина решила переписать на своего мужа — шоумена Бари Алибасова квартиру и права на творческое наследие Василия Шукшина. Это вызвало критику со стороны родственников, которые решили, что музыкальный продюсер не может быть удостоен такой щедрости. В итоге Алибасов, чтобы успокоить родню жены, пообещал отказаться от прав в пользу старшей дочери своей супруги.