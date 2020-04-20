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ЛНА отчиталась о результатах контртеррористических операций против боевиков ПНС

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ЛНА отчиталась о результатах контртеррористических операций против боевиков ПНС

Триполи, 20 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила об освобождении нескольких районов Ливии от террористов, несмотря на попытки боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продвинуться вглубь линии фронта.

ЛНА отчиталась о результатах контртеррористических операций против боевиков ПНС

Сирийские наемники совместно с боевиками ПНС возобновили наступление на направлении Абу Салим, сейчас там наблюдаются ожесточенные бои. Пользователь Facebook сообщил, что террористы применили гаубичную артиллерию при атаке. Армия Халифы Хафтара подчеркнула, что ситуация в Абу Салиме находится под полным контролем.

Боестолкновения между ПНС и ЛНА замечены к югу от Триполи на направлениях Вали аль-Ахд и Тарик аль-Матар. Аккаунт 134-го пехотного батальона ЛНА отметил, что в вооруженных провокациях со стороны противника активно участвуют протурецкие группировки, в составе которых находится большое количество боевиков из Республики Чад.

Ливийская национальная армия отчиталась об успешных контртеррористических операциях в районе Аз-Затарна и на направлении Сук аль-Джума в Тархуне. Аз-Затарна была полностью очищена от джихадистов, безопасность обеспечивается силами 9-й бригады ЛНА. Сук аль-Джума также был взят под протекцию сил Хафтара после того, как было остановлено массированное наступление боевиков ПНС на город Тархуна.

ЛНА отчиталась о результатах контртеррористических операций против боевиков ПНС

В результате эффективных операций ЛНА и защиты Тархуны от штурма командование бандформирований ПНС понесло ощутимые потери. Среди убитых числятся полевой командир группировок Злитена Раджаб ибн Вали, связанный с ними террорист Махмуд ан-Нухаиси. Ранения получил командир группировки «Щит Злитена» Сари ибн Вали, а также целый ряд радикалов из бандформирований Злитена. 

Системы ПВО ЛНА продолжили активную защиту воздушного пространства — к западу от Сирта был сбит еще один турецкий БПЛА. Напомним, за последние дни ЛНА уничтожила пять беспилотников турецкого производства, используемых ПНС.

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