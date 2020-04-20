Светлая неделя после Пасхи 2020: названия по дням, традиции и обряды, что нельзя делать

Первая неделя, следующая за Пасхой, называется Светлая неделя (седмица). В 2020 году Светлая седмица отсчитывается от Пасхи, 19 апреля, до субботы, 25 апреля, включительно. Первое воскресенье после Пасхи называют Антипасха (то есть, обновленная Пасха, посвященная апостолу Фоме), или Красная горка (в народном календаре).

Как празднуют Светлую неделю

Светлая неделя посвящена самой большой радости в жизни каждого христианина — Воскресению Христову. Ежедневно проводятся праздничные службы и крестные ходы, не смолкает колокольный звон. По традиции на Пасху звонить в колокола разрешали всем желающим. Увы, в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, все церемонии и развлечения Светлой недели с участием прихожан под запретом, в пасхальных службах участвуют только священники.

Что можно делать в Светлую седмицу

По традиции в это время следует радоваться воскрешению Христа и молиться. Молитвы в пасхальную неделю считаются самыми угодными богу, который охотно исполняет все просьбы. Всю пасхальную неделю люди приветствуют друг друга возгласом: «Христос воскрес!», получая ответ: «Воистину воскрес!».

А вот троекратные целования и традиционные пасхальные визиты в этом году из-за эпидемии запрещены.

На Пасху и сразу после нее принято устраивать изобильные застолья (из-за коронавируса в этом году — только домашние). Работа в это время разрешена, но считается, что она не должна быть тяжелой. Также на Руси в это предсвадебное время начинались смотрины невест.

Что нельзя делать в Светлую неделю

В Светлую седмицу нельзя поститься, церковь этого не одобряет. Скоромное разрешено во все дни, включая среду и пятницу. Также церковь не благословляет посещать в пасхальную неделю кладбища, для этого есть специальный поминальный день — второй вторник после Пасхи (Радоница, 28 апреля). Увы, и в Светлую седмицу, и на Радоницу кладбища будут закрыты во избежание распространения инфекции.

Также в Светлую неделю запрещены венчания, чтобы мирское не отвлекало верующих от радости Воскресения Христова. Венчать начинали с Красной горки, поэтому Светлую неделю можно было посвятить подготовке к свадьбе.

Светлая неделя: названия дней

В славянской традиции каждый день Светлой седмицы имел свое название.

Понедельник называли Поливальным. В этот день было принято обливаться колодезной водой, чтобы смыть грехи и болезни.

Вторник называли Купальницей, в этот день также были в ходу обливания холодной водой, но на этот раз парни и девушки обливали друг друга, это считалось формой заигрывания.

Среду называли Градовой, или Хороводницей. В этот день старались не выходить в поле, иначе, как считалось, урожай градом побьет. А вот ритуальные хороводы, в которых участвовали как девушки, так и парни, были самым подходящим развлечением для пасхальной среды.

Четверг называли Навский (от древнерусского слова «навь» — покойник, потусторонний мир), или Пасха мертвых. В этот день вспоминали умерших, которые, по поверью, приходили к живым попировать и разделить радость Христова Воскресения, прообраз воскрешения всех мертвых.

Пятницу звали Прощеной, в этот день в молодых семьях принято было мириться с родителями: зять мирился с тестем и тещей, невестка — со свекром и свекровью.

Суббота называется Артос: в этот день священники по традиции раздают прихожанам хлеб (по-гречески «артос», традиция идет от апостолов), а родители навещают недавно поженившихся детей.

Воскресенье Светлой недели в православии называется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем; народное название — Красная горка. Это первый после начала Масленицы день, когда церковь разрешает венчания. На Руси с Красной горки начинался весенний свадебный сезон, жениться в это время считалось очень престижным.

Подробнее о свадебных традициях на Красную горку читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Народные традиции, обряды и приметы на Светлую седмицу

На Руси в это время среди молодежи было принято качаться на качелях, считалось, что обрядовая забава помогает «сдувать грехи».

Считалось, что ребенок, родившийся в Светлую седмицу, будет здоровым и проживет долго.

Хорошая погода в это время, согласно приметам, сулила отличной урожай; ненастье было предвестником неурожайного года.

Поверья для девушек

В Светлую неделю девушки загадывали на будущее: услышать кукушку — не за горами замужество; горит лицо от ветра — жди сватов; ударилась коленкой — кто-то тебя вспоминает; увидела проснувшуюся муху — жди свиданья и т. д. В это время девушки старались умываться «серебряной» водой, для этого в таз для умывания клали серебряную вещицу. По поверью такое умывание придает девушке миловидности, приносит здоровье и удачу.