Москва, 20 апреля. Специалисты поисковой системы «Яндекс» проанализировали пользовательские запросы в период режима самоизоляции.

По данным пресс-службы «Яндекса», в течение последнего месяца значительно выросло число запросов, связанных с гигиеной и средствами защиты от коронавирусной инфекции. Также был зафиксирован рост, а затем падение количества запросов о целебных свойствах имбиря и куркумы. В марте и начале апреля резко выросло число запросов со словами «когда все это закончится».

Кроме того, у пользователей вырос интерес к чтению, компьютерным играм и онлайн-концертам. Значительно сократилось число таких запросов, как «купить айфон», «купить чемодан». При этом россияне стали чаще искать «чем заняться», «доставка» и «как научиться жонглировать».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 165 тысяч человек.

В России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 человек скончались. Более 3,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.