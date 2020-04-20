Посольство РФ в Эстонии ответило украинским дипломатам на критику помощи Италии

Таллин, 20 апреля. Посольство РФ в Эстонии ответило на заявление украинского диппредставительства в балтийской стране, в котором предоставленная Италии российская помощь в борьбе с коронавирусом названа троянским конем.

В российской дипмиссии отметили, что на фоне пандемии коронавируса государства стремятся объединять усилия, множатся примеры помощи в борьбе с заболеванием. Россия стала одной из первых таких стран, направив военных медиков в Италию.

Однако украинские дипломаты увидели в российской помощи Италии «угрозу» основам европейской демократии и призвали «беспечных эстонцев к бдительности перед лицом более чем очевидной «российской угрозы», вспомнив легенду о троянском коне.

«Привычно прорезались другие голоса, усматривающие в «действиях Кремля» коварные замыслы с очевидной целью: подорвать основы демократии в Европе», — говорится в сообщении российского посольства в Эстонии.

В дипмиссии РФ подчеркнули, что мотивы украинских дипломатов вполне ясны: писать об успехах в собственной стране крайне затруднительно, учитывая пессимистичные прогнозы авторитетных международных финансовых организаций, падение жизненного уровня населения и трещащую по швам экономику.

«В этой ситуации для украинских пропагандистов лучше прибегнуть к испытанному средству — кричать вовсю о «происках Москвы» как причине всех бед и напастей. Глядишь, и самим легче станет», — добавили в посольство РФ.

Российские дипломаты напомнили украинским коллегам о словах благодарности от итальянского правительства и жителей республики. В дипмиссии посоветовали представителям Киева, если они пытаются «донести до эстоноземельцев «слово правды», то лучше делать это на русском языке – его понимают 70% населения страны, а не на английском.

Ранее глава правительства Эстонии Юри Ратас поздравил православных граждан с Пасхой на русском языке. Премьер-министр пожелал православным жителям страны безопасных выходных дней.