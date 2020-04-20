Экономисты спрогнозировали курс рубля на 2021 год

В 2021 году монетарные власти смогут взять под контроль инфляцию, а на таком фоне курс рубля имеет все шансы для укрепления на уровне около 70 рублей за доллар. О ситуации вокруг курса российской валюты — в материале Федерального агентства новостей.

Рубль будет укрепляться

Министерство финансов и Центробанк имеют возможность поддерживать курс рубля. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

По его словам, рост доллара на 15% произошел в пределах, которые допустимы для банков. При этом он подчеркнул, что курс не уйдет за рамки 80 рублей за доллар.

«А в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится», — обратил внимание Андрей Костин.

По его мнению, важным достижением является тот факт, что Центробанк не стал прибегать к повышению ставки. Более того, инвесторами сейчас руководят не расчеты, а эмоции. Этим он объяснил разнонаправленную динамику на рынке.

Также Костин обратил внимание, что ЦБ может предоставить банкам «более дешевые деньги» в рамках программ, которые делаются на нерыночных условиях для оказания помощи как людям, так и бизнесу. Это позволит снизить нагрузку на бюджет, уверен глава ВТБ.

Говоря об инфляции, Андрей Костин рассказал, что в России с ней боролись «десятилетиями», однако потенциально ее рост в стране более вероятен, чем на Западе.

Надежная подушка безопасности

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLeaders и консалтинговой компании Klopenko Group Егор Клопенко обратил внимание, что у рубля сейчас есть надежная подушка безопасности в виде большого объема валюты в Фонде национального благосостояния, которую нужно продать на внутреннем рынке.

«Это позволит рублю продержаться на текущих уровнях весь 2020 год даже при низких ценах на нефть. Но чтобы рублю начать укрепление в 2021 году, рост цен на нефть необходим. Укрепление возможно при стоимости нефти выше 40 долларов за баррель. При этом перспектива роста стоимости нефти в 2021 году более или менее очевидна и связана с восстановлением мировой экономики после пандемии», — пояснил Егор Клопенко.

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов рассказал, что текущее снижение курса рубля было вызвано снижением цен на нефть и кризисом из-за коронавируса. Это в условиях неопределенности способствовало распродажам активов развивающихся рынков.

«Постепенно мы видим замедление динамики вируса во всем мире — производство потихоньку восстанавливается. Соответственно, спрос на нефтепродукты в будущем вырастет, что будет способствовать поддержанию цен на нефть, а это в свою очередь будет оказывать поддержку российскому рублю. Вместе с этим доходности по российским бумагам по-прежнему остаются привлекательными для иностранных инвесторов, что в дальнейшем будет также оказывать поддержку рублю», — резюмировал Вячеслав Абрамов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что укрепление курса рубля в следующем году вполне возможно. Этому будут способствовать нефтяные цены, которые могут подняться выше отметок 40 долларов за баррель, а также действия ЦБ РФ и Минфина по сглаживанию девальвации рубля.

«Сейчас Центральный банк принимает ряд мер для поддержки курса отечественной валюты, а Минфин прогнозирует, что в следующем году также будут средства ФНБ, которые могут быть использованы для экономики страны. Рост инфляции в 2020 году прогнозируется, однако в 2021 году монетарные власти смогут взять под контроль инфляцию, а на таком фоне курс рубля имеет все шансы для укрепления на уровне около 70 рублей за доллар», — заключил Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.