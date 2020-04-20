Прилучный показал, как живет с детьми после скандала с Муцениеце

Москва, 20 апреля. Популярный актер Павел Прилучный проводит время с детьми после скандала с женой, актрисой Агатой Муцениеце.

На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал несколько видеороликов, на которых показал, как проводит время со своими наследниками — дочерью Мией и сыном Тимофеем. 32-летний мужчина отправился с детьми на прогулку в сопровождении собак и под музыку.

Также звезда «Мажора» организовал семейный обед, показав в прямом эфире приготовление макарон с сыром и зеленью.

«В самоизоляции можно сойти с ума», — признался артист.

Звезда пригласил детей к столу, но саму трапезу снимать не стал. По словам артиста, холодильник набит у него едой как никогда раньше.

В феврале Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе, но договорились остаться друзьями. Однако недавно супруга актера шокировала всех заявлением. Как утверждает Муцениеце, Прилучный пьет, не просыхая, поднял на нее руку и выгнал ее с детьми из дома. 32-летний актер до сих пор случившееся никак не прокомментировал.

Многие не верят в слова артистки. Более того, по словам сокурсников Прилучного, артиста никогда не видели с бокалом алкогольного напитка, а вот его жена удивляла своих однокурсников по ВГИКу умением пить как лошадь и не пьянеть.