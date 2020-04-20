Политолог Кот предрек победу над нацизмом на Украине и печальную судьбу его сторонникам

Нацизм на Украине обречен быть побежденным в силу того, что русский народ «проснется» и вернет власть в стране в свои руки. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот, комментирую кадры награждения ветерана 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина» Василия Наконечного на Украине.

Летом прошлого года 95-летнему пенсионеру вручили рыцарский крест дивизии. На записи с мероприятия видно, как Наконечный, услышав свою фамилию, начал ликовать и рефлекторно отдал нацистское приветствие поднятием правой руки.

Политолог Юрий Кот с сожалением отмечает, что «нынешние герои», которые подсознательно скидывают руку и «зигуют», на Украине воспринимаются абсолютно нормально и даже приветствуются.

«Это значит, что мы наблюдаем, как медленно и уверенно из Украины выстраивается абсолютно нацистское и русофобское государство. Зигующий на Украине мерзавец, который выжил, хотя он относится к человеконенавистническому движению и к тем мразям, которые убивали младенцев об угол дома, — пояснил Кот в беседе с ФАН. — Сейчас он вновь стал героем. Перед разговором с богом ему дали возможность еще немного насладиться своими прелестями. Он в любом случае придет на этот разговор и попадет далеко не в рай. Впереди у них вечные геенны огненные, где будут сгорать их души в мучениях».

К сожалению, Украина — одна из окраин русской цивилизации — стала одним из «плацдармов возрождения нацистских идей», замечает собеседник ФАН.

«С одной стороны, это ужасно, а с другой стороны, это может быть уже не совсем плохо. Все-таки эта земля полита кровью наших дедов, которые боролись со всякой нечистью, подобной нацистам. Тогда мы их побеждали и сейчас победим. Если они решили пускать свои нацистские ростки, то значит они обречены быть побежденными. Рано или поздно русский народ на Украине проснется и вернет власть на своей земле. Гнать этих мерзавцев уже никто не будет, а их будут убивать», — добавил Кот.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Василий Наконечный воевал в дивизии «Галичина», а затем вступил в один из украинских повстанческих отрядов. В 1946 году вооруженное формирование разгромили подразделения НКВД. Позже мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых он отсидел десять лет. Кроме того, депутаты Калушского городского совета присвоили ему звание «Почетный гражданин Калуша».

На Украине официально запрещена пропаганда нацизма, но интерес людей к этой идеологии неуклонно растет. Она позволяет украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других». В настоящее время на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призывал украинские власти прекратить «плясать под дудку нацистов».