Мороз до слез расстроило фиаско в шоу «Танцы со звездами»

Москва, 20 апреля. Известная актриса театра и кино Дарья Мороз, покинувшая шоу «Танцы со звездами» считает, что с ней и ее партнером Святославом Герасимовым обошлись несправедливо.

Накануне вечером состоялся очередной тур проекта, где пары (знаменитость и профессиональный танцор) соревнуются в танцевальном мастерстве. Мороз в этот раз предстала в шикарном образе французской королевы Марии-Антуанетты. Но тем не менее ее пара с Герасимовым оказалась в самом низу турнирной таблицы.

В качестве прощального номера артисты представили вальс под арию из оперы «Ринальдо» на сцене с лепестками алых роз.

Мороз в Instagram поделилась с поклонниками видео с самой смешной, по ее словам, репетиции. По всей видимости, артистка переживает, что не сумела до конца показать себя в шоу.

«Скажу только, что мне до слез обидно», — написала она.

Поклонники поддержали Мороз, осыпали ее комплиментами и пожелали удачи в новых проектах.

«Очень жаль, что мы не увидим вас больше в этом проекте! Но есть кино, театр. Радуйте нас!!! А мы вас бесконечно любим!!! И танцевали вы просто превосходно, одухотворенно!!!» — считает marina_bichek.

Фиаско Мороз расстроило не только саму актрису. Танцор и тренер Егор Дружинин после объявления результатов тура подчеркнул, что артистка прекрасно справлялась на протяжении всего шоу. А телеведущий Андрей Малахов назвал ее уход из проекта «вселенской несправедливостью».