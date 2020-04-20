Боярская призвала поклонников «поганой метлой гнать из души злобу»

Москва, 20 апреля. Актриса Елизавета Боярская в мотивирующем посте обратилась к друзьям и поклонникам с призывом помочь нуждающимся. Она уверена, что пережить непростой период поможет концентрация на добрых делах.

«Всем сейчас непросто. <…> Тысячи разных причин для переживаний, и для каждого своя причина самая-самая главная. Это естественно. И вот в эти дни, читая истории самых разных людей, знакомых мне и незнакомых, мне думается, что сейчас самое время делать добрые дела. Вообще — аккумулировать добро и милосердие и поганой метлой гнать из души злобу», — написала артистка в Instagram.

По мнению Боярской, люди способны поддержать друг друга в сложившейся ситуации. Например, помочь с покупкой и доставкой продуктов пожилым соседям, или сбором и передачей игрушек для нуждающихся детей.

Актриса убеждена, что сейчас каждый может найти время на то, что раньше, скорее всего, отложил бы на второй план — узнать все про раздельный сбор мусора и сформировать новую полезную привычку, позвонить всем своим близким и поинтересоваться, как у них дела.

«Даже одно маленькое доброе дело бесценно. Не покидает ощущение, что победить эту заразу можно только объединившись, не только соблюдая все необходимые меры безопасности, но и думая не только о себе, но и о других», — резюмировала Боярская.

Подписчики порыв актрисы поддержали. В комментариях они признались, что ее слова заставляют задуматься и приступить к решительным действиям.

«Согласна с тобой полностью»; «Каждое слово откликнулось, спасибо за пост»; «Полностью поддерживаю! Прям люблю вас, Лиза, вы правы!!!»; «Согласна! Все зависит от желания! И если не доволен обстановкой вокруг, надо начинать делать что-то хорошее, надо начинать меняться самому!», — написали фолловеры.

Период вынужденной самоизоляции Боярская проводит с семьей за городом. Ранее она делилась забавными фото своего супруга Максима Матвеева, который расслабился и «забил» на моду, а также призналась, что считает домохозяек героинями.