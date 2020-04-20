День донора отмечают в России. События дня. ФАН-ТВ

«Большая двадцатка» обсудила коронавирус Министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» обсудили ситуацию с коронавирусом в мире, какие действия в борьбе с инфекцией принимаются. Встреча прошла в формате видеоконференции. Россию представлял глава Минздрава Михаил Мурашко. Он призвал поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией и улучшить меры реагирования на подобные угрозы. Министр отметил, что в нашей стране каждый пациент с коронавирусом находится под контролем специалистов и получает необходимое лечение. Коллега Мурашко из Саудовской Аравии Тауфик ар-Рабия призвал страны к незамедлительным действиям, сотрудничеству и вовлечению международных организаций в борьбу с коронавирусом. Речь в том числе и о поддержке наиболее нуждающихся государств, а также инвестировании в научную деятельность по разработке вакцины и другого вида лечения COVID-19. Также во онлайн-встрече приняли участие представители не входящих в «Большую двадцатку» стран и межправительственных организаций.

4268 новых заразившихся коронавирусом Что касается нашей страны, то за последние сутки в России зафиксировано 4 268 новых случаев заражения коронавирусом. Они выявлены в 76 регионах. Причем почти у половины заразившихся не было клинических проявлений болезни. Самый большой прирост заболевших по-прежнему в Москве, дальше идут Московская и Нижегородская области. Всего же в России на сегодняшний день официально подтверждено больше 47 тысяч случаев коронавируса. При этом в столице сократилось количество «тяжелых» пациентов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, меры по самоизоляции эффективны. Приостановлено и интенсивное распространение вируса в столице. А как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, число пациентов позволяет ввести меньше коек, чем планировалось: 4000 вместо 9000. Россиянам напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, самоизоляции. При появлении признаков недомогания, следует незамедлительно обращаться к врачу.

Рекордное падение цены нефти WTI Американская нефть пробивает дно — стоимость черного золота марки WTI на бирже в Лондоне упала больше, чем на 20%, пробив отметку в 15 долларов за баррель. Это самый низкий уровень с 1999 года, по данным торгов. По мнению аналитиков, падение цены на нефть связано с тем, что ее запасы продолжают накапливаться. Причина – падение спроса из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. Растут запасы сырья в нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, который является базой поставки по фьючерсным контрактам сырой нефти WTI.