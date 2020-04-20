Российская «оппозиция» создает видимость «борьбы с режимом» ради 10 тысяч долларов

Москва, 20 апреля. Так называемая оппозиция сошлась в битве за 10 тысяч долларов, выплачиваемых лауреатам премии покойного Бориса Немцова. Список номинантов уже представила «Новая газета».

Премия имени скандального политика выплачивается за некую «отвагу в борьбе за демократические ценности», при этом организаторы конкурса не уточняют, что понимается под этой борьбой. Держится в секрете и метод, с помощью которого выбирали претендентов на премию.

В этом году всех номинантов можно разделить на три группы. Первая часть — это скандальный блогер и создатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) Алексей Навальный, а также его соратники. Так, в список попала несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, предоставившая в избирком поддельные подписи.

К этой же категории относятся игнорирующий карантин глава отдела «расследований» ФБК Георгий Албуров, который рерайтит слитую заказчиками информацию, и злостный уклонист Руслан Шаведдинов, в принудительном порядке отправившийся отдавать долг Родине на Новую Землю. Также в список попал активист националистических организаций Татарстана Азат Габдульвалеев, который руководит штабом Навального в Казани.

Вторую часть номинантов можно описать емким вопросом «Кто все эти люди?» — трудно понять, как они могут быть связаны с «защитой демократии» в нашей стране. Например, на 10 тысяч долларов претендуют женщины, работающие в организациях-иноагентах: Ирина Бирюкова (Общественный вердикт), Анастасия Буракова (структура беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия») и Ольга Гнездилова (правовая Инициатива). Последняя, кстати, является автором легенды о «чеченских геях».

Также в списке оказалась жительница Петербурга Виктория Ивлева. Она прославилась тем, что носила носки украинским военным, проигравшим в Керченской битве, и защищала осужденную (а затем и помилованную) в России Надежду Савченко. Сюда же можно отнести защитника мемориала «Немцов мост» Виктора Когана, Петра Кутилека, предложившего создать площадь имени Немцова в столице Чехии, и представительницу сразу нескольких изданий антироссийской направленности Зою Светову.

Третья часть номинантов — видавшие виды «борцы», которые застали еще Валерию Новодворскую, участники несанкционированных протестов, прошедших в столице прошлым летом, и сотрудники оппозиционных СМИ. Здесь особенно отличился член петербургского Закса Борис Вишневский, который выступал в защиту членов террористической организации «Сеть (запрещена в РФ) и стал фигурантом скандала с домогательствами к студенткам. Также в список попали призывавшая отказаться от автомобилей депутат Мосгордумы Дарья Беседина и Юлия Галямина, пропиарившаяся на незаконных митингах 2019 года, прошедших в столице, пишет «Сенсаций.Нет».

Таким образом, большая часть претендентов на «немцовские» 10 тысяч долларов — это престарелые клоуны, которые варятся в собственном соку и мечтают о возвращении 1990-х. Отсутствие в списке номинантов молодых оппозиционеров не позволяет обеспечить достойную конкуренцию. Примечательно, что сейчас в голосовании побеждает «заступница украинцев» Ивлева, которая восемь лет сотрудничала с «Новой».