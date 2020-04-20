Меркель назвала вакханалией дискуссии о смягчении карантинных мер в Германии

Берлин, 20 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала вакханалией ведущиеся в немецких регионах дискуссии о смягчении карантинных мер, сообщает агентство DPA.

Издание ссылается на участников видеоконференции президиума правящей партии Христианско-демократический союз, которая прошла в понедельник. Меркель недовольна тем, что ее слова о необходимости «острожного» и постепенного смягчения ограничительных мер привели к «разгульным» дискуссиям об их снятии.

Немецкий канцлер считает, что дискуссия о смягчении ограничительных мер может прервать позитивный тренд в борьбе с эпидемией, поскольку меньше людей будут соблюдать правило ограничения контактов.

В свою очередь вице-председатели ХДС Фолькер Буфье и Юлия Клекнер в ходе видеоконференции раскритиковали власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц за решение открыть торговые центры и зоопарки.

На прошлой неделе в Германии усилились дискуссии о смягчении ограничительных мер в стране на фоне снижения темпов прироста заболеваемости коронавируса. На минувшей неделе Меркель объявила о поэтапном снятии ограничительных мер, в частности, с понедельника открываются магазины площадью не более 800 метров, авто- и велосалоны. При этом большая часть ограничительных мер останется в силе.

По состоянию на 20 апреля, в Германии было выявлено 141 тысяча заражения коронавирусом, 4,4 тысячи человек скончались. Германия входит пятерку стран по числу случаев заражения коронавирусом, уступая США, Испании, Италии, Франции.