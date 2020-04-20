Житель Ямала облил сестру бензином и закурил рядом сигарету

Салехард, 20 апреля. Житель города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) подозревается в убийстве 19-летней сестры, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Преступление произошло 18 апреля. По данным следствия, мужчина поссорился с сестрой и облил ее бензином, а затем прикурил сигарету рядом. Девушка погибла от множественных ожогов.

Затем мужчина обратился в полицию, заявив, что нашел труп родственницы. Во время допроса он неоднократно менял свои показания. Подозреваемый рассказал, что вместе с сестрой они распивали алкогольные напитки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится судебная экспертиза. Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых скончалась девушка.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Ленинградской области. Тогда житель деревни Гостилицы повел себя агрессивно и поджег девушку, после чего бросил умирать на лестничной площадке.

Еще один случай произошел в Сочи, где от рук местного жителя пострадал приезжий. Медики не смогли его спасти.