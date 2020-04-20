Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Испанские СМИ рассказали, как власти США испытывали биологическое оружие на американцах

48
0 Оставить комментарий

Испанские СМИ рассказали, как власти США испытывали биологическое оружие на американцах

Вашингтон, 20 апреля. Власти Соединенных Штатов Америки неоднократно испытывали мощь биологического оружия на населении страны. Отмечается, что первая подобная операция прошла в 1950 году, во времена правления президента Гарри Трумэна.

Американские военные направили к Сан-Франциско катер с зараженными пробирками. По данным издания Publico, ВМС США неделю с помощью брандспойтов распыляли их содержимое. Как уточнили журналисты, облако с препаратом зависло над 800 тысячами жителями.

При этом ветер разнес смертоносные бактерии на большое расстояние. Издание пишет, что в то же время аналогичные эксперименты ставились над жителями Кей-Веста и Кэлхуна. Из-за этого у местных жителей начались проблемы со здоровьем. Правда о биологической атаке вскрылась только в 1976 году.

Напомним, ранее стало известно, что американские ученые провели эксперимент в округе Санта-Клара в Северной Калифорнии, который в США стал одним из первых, где было зафиксировано распространение коронавируса. По подсчетам авторов эксперимента, у 2,5%–4,2% населения округа могут иметься антитела к коронавирусу, что свидетельствует о том, что они, возможно, перенесли COVID-19.

Изначально в китайских сообщениях о коронавирусе как точка отсчета фигурировал рынок морепродуктов в городе Ухань. Издание Sina утверждало, что первым, у кого в декабре подтвердился коронавирус, стала женщина, которая торговала там креветками, но заразилась от летучих мышей.

Американский телеканал Fox News указывает, что на рынках в городе Ухань никогда не продавались летучие мыши, а собеседники телеканала заявили, что возложение ответственности на рынок за распространение инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину китайской лаборатории, из которой произошла непреднамеренная утечка. 

Испанские СМИ рассказали, как власти США испытывали биологическое оружие на американцах

Новости партнеров

Источник: Publico
Новости партнеров