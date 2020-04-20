В конкурсе для школьников «Большая перемена» началась неделя добрых дел

Москва, 20 апреля. Внутри всероссийского конкурса «Большая перемена» 20 апреля стартовала тематическая неделя «Делай добро!», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Школьники смогут присоединиться к волонтерам, которые помогают пожилым людям в условиях самоизоляции. Например, дети уже поучаствовали в акции «Копилка поздравлений»: отправили свои поздравления с днем рождения пожилым людям, которые на время пандемии вынуждены оставаться дома одни. Письма доставили представители волонтерских сообществ.

Неделю добра 20 апреля открывает онлайн-лекцией председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Прямой эфир лектория на тему «Волонтер: кто он, что делает, кому нужна его помощь» проходит в сообществе «Большой перемены» в социальной сети ВКонтакте.

Партнером «доброй» недели конкурса «Большая перемена» стала Ассоциация волонтерских центров. В течение недели у старшеклассников будет возможность пообщаться с представителями волонтерского сообщества, принять участие в литературном марафоне и тематических челленджах. Школьники познакомятся с победителями конкурса «Доброволец России» Софьей Ефановой, победившей в 2019 году, и Ириной Тарасовой — победительницей 2017 года.

Руководитель творческой инклюзивной студии «Э-Моция» Инесса Клюкина, победившая в номинации конкурса «Волонтер года-2019», проведет онлайн-лекторий и расскажет о том, как собрать свою команду для проекта. Также участники узнают о лайфхаках по созданию собственного социального проекта и посетят тематические онлайн-занятия от руководителей некоммерческих организаций. Кроме того, школьники смогут принять участие в творческих викторинах и челленджах, направленных на добрые дела.

Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» — это новый проект АНО «Россия — страна возможностей», «Роспатриотцентра», проекта «ПроеКТОриЯ» и Российского движения школьников. Он проходит с 28 марта при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

В конкурсе 9 тематических направлений: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями — 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Финал состоится в октябре текущего года. Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение — на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащихся 8-9 классов наградят суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства можно будет вложить в дополнительное образование и в приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в образовательный центр «Артек». 20 лучших школ получат финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.