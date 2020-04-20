Фадеев рассказал, как снимался клип Валерии в условиях карантина

Москва, 20 апреля. Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал об уникальном опыте съемок клипа в условиях самоизоляции. Речь идет о видеоролике на песню Валерии «До предела».

«Собрали все эмоции, которые в нас бурлят в эти сложные времена, и превратили их в клип. Снимали (как практически все, что сейчас происходит) в режиме самоизоляции. Каждый в своем углу. Операторы даже не входили в мой дом, снимали через окна», — пишет Фадеев в Instagram.

По его словам, вынужденные ограничения, с которыми съемочная команда столкнулась на карантине, лучше отразили настроение песни.

О том, что клип «До предела» хорошо отражает дух времени, ранее говорила и сама Валерия. По ее словам, ролик «удивительным образом резонирует с сегодняшним днем». Певица подтвердила, что вся работа проводилась в удаленном режиме, однако это не помешало артистке раскрыть чувства в своем клипе. Валерия впоследствии поблагодарила Фадеева за интересный формат работы. По ее словам, клип получился невероятно душевным и теплым.

Отметим, что многие российские звезды были вынуждены уйти в режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Это наложило определенный отпечаток на их деятельность и досуг. Некоторые, чтобы скрасить скуку, начали выкладывать забавные фотографии, некоторые — проводить стримы в Instagram, некоторые — советоваться с поклонниками на счет того, какие фильмы посмотреть на карантине. Валерия же решила принять участие в набирающим популярность «подушечном челлендже». Участник флешмоба должен привязать подушку к талии вместо платья и сняться в таком странном наряде для Instagram.