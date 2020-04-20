Коронавирус заподозрили у 78 пациентов и врачей больницы в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 апреля. Первичные анализы на коронавирусную инфекцию дали положительный результат у 78 врачей и пациентов Центральной городской клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом сообщили, что медицинское учреждение закрыли на карантин для проведения эпидемиологических мероприятий.

«Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция» — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что результаты тестов теперь проверяют в областном Центре гигиены и эпидемиологии. По словам губернатора, у большинства заболевших нет симптомов, их самочувствие хорошее, только один пациент находится в тяжелом состоянии.

«Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме», — уточнил глава области.

Куйвашев пообещал принять дополнительные меры защиты, чтобы такие случаи не происходили в будущем, пишет «ФедералПресс». По его словам, все пациенты с коронавирусом обеспечены всем необходимым. А медикам, работающим в инфекционных отделениях, предложат на время пандемии поселиться в гостиницах города, которые будут открыты специально для них. Такая мера позволит купировать распространение инфекции.

Коронавирус, вспышка которого произошла в Китае в прошлом году, охватил уже почти весь мир, заболели более двух миллионов человек. Его жертвами стали свыше 165 тысяч человек. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, передает «Газета.ru».

В России число зараженных превысило 47 тысяч человек, около 3,4 тысячи пациентов выздоровели, 405 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а работодатели по возможности разрешили сотрудникам работать удаленно.