Японские ученые объяснили, почему в космосе время идет быстрее

Токио, 20 апреля. Японские ученые доказали, что время в космосе идет намного быстрее. Они провели большой эксперимент с использованием часов в обсерватории Tokyo Skytree.

В опыте использовали суперточные оптические часы, погрешность которых составляет одну секунду в 16 млрд лет. Японцы подтвердили выводы Альберта Эйнштейна о разной скорости течения времени в зависимости от гравитации.

Гравитация ослабевает по мере удаления от Земли, поэтому на большой высоте время течет быстрее. Исследования проводились группой сотрудников Университета Токио и института Riken's Quantum Metrology Laboratory.

Ученые разместили хронометры на высоте три и 456 метров над уровнем моря. Всего за семь дней разность в показаниях часов составила четыре наносекунды, пишет издание Planet Today.

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