Мишустин поручил оперативно ввести новые меры по поддержке россиян и экономики

Москва, 20 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил максимально оперативно запустить новые меры по поддержке россиян и экономики.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», — обратился он к вице-премьерам.

В ближайшие дни Мишустин планирует обсудить с губернаторами готовность субъектов к оказанию помощи больным с COVID-19, чтобы понять способность региональных властей к оказанию поддержки гражданам.

По словам главы правительства, ряд регионов по-прежнему не освоил средства из первого транша, направленного для борьбы с коронавирусом.

Ранее российский премьер рассказывал о том, какие меры поддержки бизнеса вводятся в стране в период эпидемии.