Китайские ученые выяснили, когда заболевший COVID-19 наиболее заразен

Москва, 20 апреля. Китайские ученые рассказали, что в 44 процентах случаев распространение нового коронавируса происходило через инфицированных, у которых не было заметно явных симптомов COVID-19.

Отмечается, что пик заразности человека в основном приходился от одного до двух дней до начала проявления заболевания. Как пишет издание Nature Medicine, ученые проанализировали мазки, взятые из носа и горла пациентов, поступивших в Восьмую народную больницу Гуанчжоу в Китае в период с 21 января по 14 февраля 2020 года.

Они изучили данные 24 пациентов. В течение 32 дней у всех зараженных брали пробы. По словам ученых, количество генетического материала вируса было максимальным в первый день проявления симптомов. Оно уменьшалось в течение следующего 21 дня. Как объяснили специалисты, это говорит о том, что самое сильное производство вируса заразившимся человеком происходит в самом начале инфекции, еще до того, как иммунная система включится, чтобы убить вирусы и вызвать симптомы.

Напомним, первые случаи коронавируса были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. Во всем мире насчитывается уже более 2,3 миллиона зараженных, а жертвами инфекции стали свыше 160 тысяч человек.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях коронавируса. Эксперт отметил, что вирус не следует канонам классической эпидемиологии и классического патогенеза ОРВИ.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что мировую экономику ожидает самый сильный кризис со времен Второй мировой войны из-за коронавируса. Японские власти намереваются направить на антикризисные меры до 117,1 триллиона йен (около 1,09 триллиона долларов). Эксперты прогнозируют, что из-за эпидемии к концу 2020 года безработица в Японии вырастет до 2,72%, что на 1,56 миллиона человек выше, чем годом ранее.