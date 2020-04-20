Лисовец призвал россиян не экспериментировать с внешностью на самоизоляции

Москва, 20 апреля. Популярный стилист и телеведущий Влад Лисовец призвал особо не экспериментировать с внешностью во время самоизоляции. По его словам, ошибки придется потом исправлять профессионалам своего дела.

По мнению стилиста, людям скучно сидеть дома, поэтому решаются поэкспериментировать со своей внешностью. Впрочем потом, считает Лисовец, профессионалов будут ценить еще больше —«пусть люди попробуют и поймут, что это непростая работа, и быть мастером — это божий дар».

Стилист также советует россиянам, которые все же решились самостоятельно наводить красоту, не забывать об осторожности. Он вспомнил о пословице «Семь раз отмерь, один раз отрежь», говоря о желании некоторых остричь волосы.

«Ни в коем случае не перекоротите, потом это отращивать. Даже если будете что-то делать, ни в коем случае не стригитесь коротко», — сказал стилист в беседе с Nation News.

Он объяснил это тем, что новая стрижка может быть не по нраву, и поэтому может усугубить ситуацию и «вбить в депресняк».

«С этим нужно быть аккуратным. И еще с ушами, конечно; и их не отстричь», — констатировал стилист.

Телеведущий также обрушился с критикой на салоны, которые работают во время пандемии коронавируса. По его мнению, если салон работает в такое непростое время, это говорит, что он «для людей с тремя классами высшего образования».