Депутат дал совет США, заявившим об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Сблизившийся с американским военным самолетом российский Су-35 действовал в строгом соответствии с международным правом, и Россия вновь открыла США глаза на недостатки американских ВВС. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Перехват американского самолета

Уже второй раз за последние четыре дня российский истребитель Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«19 апреля 2020 года самолет ВМС США P-8A, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен два раза за 100 минут российским Су-35. Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный», — говорится в релизе.

Согласно заявлению американских военных, маневр российского истребителя был сочтен небезопасным из-за высокой скорости. Действия Су-35 якобы привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского P-8A Poseidon, поставив под угрозу безопасность обоих самолетов.

Американские военные уверены, что они действовали в соответствии с международным правом и «не провоцировали российские действия».

«Нужно меньше барражировать»

Как отметил Юрий Швыткин, комментируя заявления американских военных, российские Воздушно-космические силы действовали в соответствии со всеми международными нормами.

«Они не нарушили общепринятые правила. Странам блока НАТО, в частности Соединенным Штатам, нужно меньше барражировать вблизи каких-либо государств, в том числе и нашего. Нужно не мускулами играть, а заниматься делом, — посоветовал Швыткин. — Это, прежде всего, борьба с коронавирусом. Сейчас это мировая проблема. Ясно, что наши истребители по тактико-техническим характеристикам превосходят соответствующие аналоги Западных стран. И подтверждением этому служит данное заявление. Мы в очередной раз открыли глаза им на свои тактико-технические характеристики. Но еще раз — мы соблюдаем все нормы международного права в воздушном пространстве».

Депутат отметил, что российские истребители превосходят аналоги стран Запада по маневренности и по скорости. Кроме того, Швыткин согласился с тем, что заявление американские военных — «откровенное нытье».

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич заявил, что США «подняли визг» из-за пролета российского Су-35 неподалеку от американского самолета над Средиземном морем, так как больше ничего сделать не могут.

Россия неоднократно подчеркивала, что все полеты авиации ВКС РФ проходят в строгом соответствии с международными нормами по использованию воздушного пространства.