Клинцевич призвал уволить кубанскую чиновницу, предложившую медикам шить бахилы

Москва, 20 апреля. Заместитель главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко, которая предложила медикам самостоятельно шить себе бахилы, должна быть немедленно уволена, поскольку обеспечение безопасности в работе — это не задача врачей. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Я думаю, что она уже не должна быть на этой должности. Это не задача врачей — шить бахилы и обеспечивать себе безопасность в работе. Это задача государства и министерства здравоохранения», — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, в период распространения коронавируса госслужащих, которые позволяют себе такие некорректные высказывания, станет меньше.

«Прошу прощения, но таких не очень далеких и не очень умных, с точки зрения профессиональных качеств, должностных лиц, я думаю, у нас за этот период станет значительно меньше. Потому что «дурь» этих людей появится сразу», — подчеркнул член Совфеда.

В беседе с NewInform Клинцевич также предположил, что Игнатенко, возможно, уже лишилась своего поста. Издание попыталось уточнить в Минздраве Краснодарского края, применялись ли какие-то меры в отношении чиновницы, однако в пресс-службе сказали, что ответят только в установленные сроки по письменному запросу.

Ранее Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции отчитала врачей и призвала их «не ждать манны небесной», а шить бахилы самостоятельно, напоминает «Дейта». Комментируя высказывание кубанской чиновницы, сенатор Алексей Пушков напомнил, что обеспечивать медиков защитными средствами — это задача как раз самой Игнатенко, пишет «Газета.ру».