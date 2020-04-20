Водительские права россиянам автоматически продлят до их замены

Москва, 20 апреля. Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года, будут действительны до их замены. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«В соответствии с указом президента РФ российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом»,— рассказали в ведомстве.

В МВД уточнили, что водители, имеющие такие права, не будут привлекаться к административной ответственности.

Кроме того, продление срока действия удостоверений не подразумевает прекращения предоставления госуслуги по их выдаче и замене. Поэтому если в регионе проживания функционируют медкомиссии, а гражданин имеет все необходимые документы, он может заменить водительское удостоверение, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 18 апреля продлил действие паспортов и водительских удостоверений россиян с истекающим сроком до середины лета. Такое решение глава государства принял в связи с эпидемией коронавируса в стране, во время которой людям «не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», отмечает телеканал «360».