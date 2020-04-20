Вирусолог объяснил, почему снижение новых случаев COVID-19 не означает спада эпидемии в РФ

За сутки 19 апреля в России выявлено 4 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а днем ранее было зарегистрировано 6 060 заболевших. Однако, по словам вирусолога, профессора Анатолия Альтштейна, это замедление прироста заболеваемости еще не означает, что COVID-19 в России пошел на спад.

Как заявил доктор медицинских наук, цифры, которые ежесуточно обновляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России, сами по себе могут вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции, но чтобы понять, как будут развиваться события, нужно время.

«Сейчас мы видим снижение, потому что вчера в России было 6 060 выявленных заболевших, а сегодня — 4 268. Это как бы приятно, но ни о чем еще не говорит. Нужно подождать, что будет завтра и послезавтра. По одному дню ничего не понятно. Может, это действительно начало тенденции к снижению заболевших. А может, в завтрашней статистике мы опять увидим на тысячу или две тысячи больше подтвержденных диагнозов. Выводы сейчас делать рано. В этой ситуации любые прогнозы нужно делать с большой осторожностью», — сказал Анатолий Альтштейн в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ученый не разделяет мнение пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что на этой неделе Россия может выйти на пик по заболеваемости коронавирусом, после которого начнется плато эпидемии, когда количество новых случаев заражения за текущие сутки не превышает число новых случаев за предыдущие. После плато следует снижение эпидемии: люди выздоравливают, а новые не заболевают.

«Безусловно, разделять надежду на то, что на этой неделе мы выйдем на плато, приятно. Но с уверенностью об этом говорить не приходится. Все-таки эпидемия довольно сложная. Если посмотреть на другие страны, то период, называемый пиком, может тянуться неделями и не спускаться. Но сегодня мы уже видим, что в других странах происходит снижение эпидемии. В России коронавирус начался на несколько недель позже, чем на Западе, и пока все шло по нарастающей. При этом по смертности наша страна занимает особое положение. Мы чуть ли не на первом месте по низкой летальности, и это удивительно. А что касается самого развития эпидемии, то мы не повторяем тяжелый итальянский сценарий. Мы, скорее, ближе к немецкому сценарию, но, повторюсь, нужно еще ждать», — объяснил профессор Альтштейн.

Он не исключил, что к 1 мая в России произойдет «некоторое снижение» эпидемии, что будет указывать на стабилизацию ситуации.