Мисмари поинтересовался, поддержит ли ООН Сарраджа после террористических актов ПНС

Триполи, 20 апреля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари обратился к ООН и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с вопросом, готовы ли они и дальше говорить о «легитимности» премьер-министра так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа после разгрома Сабраты.

«Боевики ПНС сожгли полицейские участки и государственные учреждения в Сабрате. Бандиты грабили дома местных жителей, угоняли машины и совершили много других ужасных вещей. Так будет и в других городах, куда войдут эти террористы», — заявил Мисмари.

Спикер Ливийской армии подчеркнул, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара направили все эти данные в ООН, чтобы там знали правду о деятельности Эрдогана, который фактически поддерживает террористов. Наступление на Сабрату полностью координировали турецкие военнослужащие, к котором присоединились разрозненные группировки ПНС, а также ими же выпущенные из тюрьмы террористы ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Возвращаясь к Эрдогану и его интервенции, нужно отметить, один из джихадистов в Сабрате заявил, что они, согласно фетве террористов ИГИЛ, сожгли полицейские участки и государственные учреждения в Сабрате», — подчеркнул официальный представитель ЛНА.

В связи с этим Мисмари задался вопросом, как ООН, основной целью которой является достижение мира, продолжает поддерживать бандитов и террористов ПНС, и зачем Саррадж, называющий себя «лидером» Ливии, занимается геноцидом.

«Вопрос к Сарраджу: зачем это делать? Вопрос также к ООН: неужели можно достичь мира, уничтожая пункты полиции и внутренней безопасности? Как может установиться стабильность и безопасность после того, как в порты вернулись бандиты? Они будут заниматься контрабандой нефти. Выходит, что ООН считает, что это и есть безопасность, ведь она признает легитимность Сарраджа», — возмутился спикер ЛНА.

В заключение он напомнил, что все это противоречит не только международному законодательству, правам человека и массе других официальных соглашений, но и новой инициативе Евросоюза. Речь идет об операции IRINI, обеспечивающей реализацию оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Миссия стартовала в Средиземном море, ее главной задачей является контроль за исполнением эмбарго и задержание контрабандистов.

Напомним, что захватом западного региона Ливии руководили турецкие военнослужащие. Наиболее сильно пострадали города Сурман и Сабрата, которые были полностью захвачены разрозненными группировками ПНС. Во время боевых действий к боевикам и турецким наемникам подключились террористы ИГИЛ, освобожденные силами так называемого Правительства национального согласия из тюрем. Джихадисты ПНС убили во время наступления детей генерал-майора ЛНА Омара Абдель Галиля.

После того, как давно утратившее легитимность по условиям Схиратских соглашений «правительство» Сарраджа оккупировало Сурман, глава «МВД ПНС» Фатхи Башага заверил жителей западного региона, что силовые структуры ПНС обеспечат им безопасное существование. Но вместо этого боевики, согласно фетве террористов ИГИЛ, разгромили полицейские участки ЛНА и сожгли другие государственные учреждения.

Днем позже ЛНА сообщила, что подконтрольные «Министерству внутренних дел ПНС» группировки провели публичные казни в Сурмане. В городе, который поддерживает Хафтара, погибло 14 мирных жителей. Также Ливийская армия сообщила, что боевики напали на дом заместителя министра по социальным вопросам Мухсина Абу Синина. Они избили всех членов его семьи и похитили продовольственные запасы.

После серии подобных инцидентов премьер-министр Саррадж отказался садиться за стол переговоров с главой ЛНА Хафтаром, приписав ему все нарушения ПНС. Таким образом, главарь незаконно узурпировавшего ливийскую власть «правительства» продемонстрировал нежелание придерживаться цивилизованного диалога и соблюдать какие-либо договоренности.

Продвижение ПНС на запад завершилось заявлением правительства Туниса об усилении контроля за границей с Ливией, куда были стянуты войска. После наступления боевиков Сарраджа на Сурман и Сабрату тунисская разведка обнаружила в центре страны компоненты СВУ и джихадистскую символику — предположительно, флаги ИГИЛ.

17 апреля, пользователи Twitter сообщили о подозрительной активности турецких военных самолетов близ Мисураты. Источники предупредили Хафтара о возможной угрозе ударов со стороны Анкары. Позже Минобороны Турции нелепо оправдало присутствие собственных истребителей, самолетов ДРЛО и топливозаправщиков серией нелепых твитов. В Сети заявили, что якобы армия проводит учения. Однако в этот же день Анкара атаковала район Аль-Вишка.

1 Организация запрещена на территории РФ.