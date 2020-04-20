Вера Брежнева показала редкий снимок сына Цекало

Москва, 20 апреля. Певица Вера Брежнева опубликовала в социальной сети редкую фотографию сына ее сестры Виктории и шоумена Александра Цекало. Изображение она выложила в Instagram.

Как пишут средства массовой информации, впервые за долгое время артистка может проводить время с близкими без угрызений совести. В ее карьере из-за пандемии случился перерыв. Отмечается, что семья Брежневой собралась вместе, чтобы отметить Пасху.

Певица поделилась редким фото племянника. На данный момент Михаилу семь лет, он заканчивает первый класс. При этом со своим отцом — Александром Цекало — мальчик сейчас общается только по видео связи. На данный момент Цекало живет с новой женой в Соединенных Штатах Америки.

Ранее Вера Брежнева опубликовала свой новый трек «Хорошие новости». Известно, что продюсером трека выступил ее супруг — композитор Константин Меладзе.

Концертная премьера песни «Хорошие новости» намечена на 25 апреля. В этот день Вера Брежнева представит в Crocus City Hall свое новое шоу «V элемент».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что продюсер Александр Цекало заплатил сестре Веры Брежневой, своей бывшей супруге Виктории Галушке за то, чтобы она отказалась от его фамилии. Отмечалось, что новая избранница Цекало Дарина Эрвин не хотела брать его фамилию, пока ее носит Виктория.

Недавно сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак настойчиво зовет в свою новую программу певицу Веру Брежневу. Светская львица хочет узнать детали измены ее супруга продюсера Константина Меладзе.