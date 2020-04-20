Военная прокуратура проверила готовность первого медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

Москва, 20 апреля. В Минобороны заявили о соответствии заявленным требованиям первого сданного в эксплуатацию медицинского центра в Нижнем Новгороде, передает корреспондент Федерального агентства новостей. О завершении проверки строительной и функциональной готовности сообщили в Главной военной прокуратуре Западного военного округа.

«По итогам проверки недостатков или нарушений в несоответствии заявленным требованиям не выявлено. Многофункциональный медицинский центр МО РФ полностью готов к оказанию специализированной медицинской помощи в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в военной прокуратуре.

Напомним, первый многофункциональный медицинский центр Минобороны сдали в эксплуатацию 17 апреля, он полностью готов к приему пациентов.

В центр уже прибыли для работы высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Медицинское учреждение оборудовано компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, рентген оборудованием, аппаратами УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии.

Как уточнили ранее в Минобороны, работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, а также 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

Часть медицинских специалистов уже прошли обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений, на территории которых строятся многофункциональные центры, а это четыре военных округа России. Будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать в медцентрах.

Всего Минобороны России возводит 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны, в них будет оказываться весь спектр специализированной медицинской помощи.

В госпиталях уже сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры.

В военном ведомстве подчеркивают, что новые центры строятся на фондах существующих военных госпиталей, они дополнят уже имеющуюся военно-медицинскую инфраструктуру.

Медцентры при необходимости примут пострадавших от вирусных инфекций в период обострения — как военных, так и гражданских, а также после улучшения санитарно-эпидемической обстановки будут работать для российских военнослужащих.