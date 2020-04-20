В Совете муфтиев России заявили, что судьба хаджа в 2020 году пока неизвестна

Саудовская Аравия пока не озвучила свое решение по вопросу организации хаджа в 2020 году, судьба ежегодного паломничества к святыням ислама в Мекку и Медину пока неизвестна. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

В конце марта Министерство хаджа Саудовской Аравии направило письма с просьбой не торопиться с подготовкой к паломничеству.

«Они нам прислали ноту от Министерства хаджа Саудовской Аравии о том, чтобы пока наши туроператоры не заключали договоры с авиаперевозчиками и гостиницами до разъяснения ситуации», — сказал Рушан Аббясов в комментарии ФАН.

По его мнению, Эр-Рияд ждет развития ситуации с пандемией и вердикта специалистов-вирусологов и врачей.

«Пока [решение] еще не принято, поэтому в ожидании. Но пока не было того, чтобы на 100% закрыть. Саудовская Аравия будет принимать решение, и другие страны мира уже потом будут поступать в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране и мире в целом», — резюмировал Рушан Аббясов.

В начале апреля власти Саудовской Аравии обратились к мусульманам всего мира с просьбой повременить с подготовкой к хаджу из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом министр хаджа Мухаммед Салих Бинтен отмечал, что королевство готово принять паломников в этом году.

Эр-Рияд ранее уже запретил паломникам совершать умру — малое паломничество в Мекку. Оно может проходить в любое время года в отличие от хаджа. Хадж — большое паломничество, которое проходит ежегодно в определенный период времени. По данным властей Саудовской Аравии, в 2019 году в хадже приняли участие более 2,4 миллиона паломников, более половины из которых прибыли в королевство из-за рубежа.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Эр-Рияд ввел круглосуточный комендантский час в ряде городов страны, в том числе Мекке и Медине. В начале апреля сообщалось, что власти Саудовской Аравии намерены продлить ограничения на массовые собрания, в частности молитвы и посещение мечетей, и на время месяца Рамадан.

По данным Worldometers, в Саудовской Аравии зафиксировано более девяти тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 97 человек скончались. Саудовская Аравия как страна, председательствующая в G20, обязалась выделить 500 миллионов долларов ряду организаций для поддержки глобальных усилий в противодействии пандемии коронавируса.