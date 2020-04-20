Эксперт объяснил смену курса судна, способного достроить «Северный поток — 2»

Москва, 20 апреля. Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток — 2», указал курс на Египет по нескольким причинам, одна из которых связана с Крымом, считает Алексей Анпилогов.

Судно, способное завершить строительство трубопровода, покинуло испанский порт Лас-Пальмас и направилось в Египет. Трубоукладчик уже не раз менял свой курс на пути в Балтийское море — к недостроенному участку «Северного потока — 2». Однако курс на Египет многих озадачил.

Анпилогов уверен, что «Академик Черский» не зря обогнул всю Евразию и Африку, рано или поздно он придет в Балтийское море. По его мнению, смена курса — очередная уловка капитана судна. С февраля невозможно сказать однозначно, что трубоукладчик направляется именно в датские территориальные воды для проведения работ по «Северному потоку — 2».

«А значит, никаких санкций и претензий к плавсредству применить невозможно. И есть вероятность, что «Академик» сейчас пойдет в Северное море, потом – в Балтийское», — объяснил эксперт в комментарии «Экономике Сегодня».

Отметим, что строительству активно мешают США. В прошлом году из-за их санкций швейцарская Allseas остановила работы и увела свои суда-трубоукладчики. Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал достроить газопровод силами России. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным вариантом именно судно «Академик Черский».

Однако он рассчитан на прокладку труб меньшего диаметра. Анпилогов предположил, что сейчас речь идет о «крымском маневре»: судно через Средиземное море пройдет в Черное, а именно – в порты Крыма, где завершит модернизационные работы.

Эксперт добавил, что спешить с завершением проекта сейчас, когда мир охватил кризис и пандемия коронавируса, было бы инвестиционным безумием. Поэтому работы, по его мнению, можно закончить и позднее.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

США же стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.