На карантине. Олег Сирота. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Сегодня гостем программы «На карантине» стал владелец сыроваренной фермы в Истринском районе Подмосковья и блогер Олег Сирота. Он призывает всех внести вклад в общее дело и остаться дома. Ведь только так эффект от карантина будет максимальным.

Особое внимание блогер обратил на пожилых людей. Ради здоровья им придется пока отказаться от скандинавской ходьбы и прочих способов добиться активного долголетия. Зато от вкусной еды отказываться необязательно, ведь все необходимое им доставят курьеры.