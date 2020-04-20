Объем антикризисных фискальных мер поддержки в России в пять раз больше, чем в Евросоюзе

Объем финансирования, выделенного Россией на поддержку экономики и малого бизнеса в рамках антикризисной программы по борьбе с коронавирусом, уже превысил 2 трлн рублей и составляет около 1,5% от ВВП страны. По данным ведущего международного статистического портала Statista, указанный в процентах объем финансовых средств превышает аналогичные показатели в странах Азии и Европы, входящих в G20.

Так, в ставшем очагом распространения коронавируса Китае власти выделили на поддержку экономики только 1,2% от ВВП. Несмотря на сложность борьбы с зародившейся в стране инфекцией, Китай пока что не собирается увеличивать объемы антикризисного финансирования.

Что касается Европы, то в наиболее пострадавшей от пандемии Италии власти предусмотрели для экономики поддержку в размере 1,4% от ВВП. Разрыв с российским показателем составляет 0,1 пункта и на первый взгляд кажется незначительным. Однако если учесть, какой урон по итальянской экономике нанесло закрытие границ страны для туристов, то поддержка в размере 1,4% от ВВП представляется недостаточной для выхода из кризиса.

Европейский союз в целом оказался одним из самых «скупых» в части выделения средств на реализацию антикризисной программы. По данным Statista, ЕС выделил только 0,3% от ВВП на устранение экономических последствий пандемии. Это в пять раз меньше аналогичного показателя в России.

На днях Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны G20 к активным действиям по устранению последствий распространения коронавируса.

«Мир не сможет остановить гибель людей из-за COVID-19, [необходимо] поддержать наиболее уязвимую часть мирового населения и создать условия для крепкого и продолжительного восстановления после кризиса без активных действий G20», — говорится в докладе.

В настоящее время в России действуют расширенные меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. По решению президента РФ Владимира Путина малым и средним предприятиям, которые сохранили занятость на уровне не менее 90%, полагается безвозмездная государственная помощь в размере «один МРОТ на каждого сотрудника».

Для всех субъектов МСП, отнесенных к наиболее пострадавшим отраслям экономики, предусмотрена отсрочка по уплате налогов и выдача кредитов под 0% для покрытия расходов на зарплату. В отношении всей сферы бизнеса действует мораторий на банкротство со стороны кредиторов, прекращены все выездные налоговые проверки.

Ранее решением президента размер страховых взносов был сокращен вдвое — с 30% до 15%, для микропредприятий уплата этих взносов перенесена на полгода с возможностью рассчитаться в течение года.