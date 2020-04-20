Макаревич вступился за раскритикованный сериал «Зулейха открывает глаза»

Москва, 20 апреля. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который оказался встречен шквалом критики. Музыкант объяснил, почему нашлось так много недовольных режиссерской работой, и заявил, что исполнительница главной роли Чулпан Хаматова «прекрасна».

Певец вспомнил, что сенсационная книга Гузели Яхиной, по которой снят одноименный сериал, появилась не так давно и была тепло встречена читателями. Он заметил, что так не всегда происходит с книгами, которые отмечены премиями.

«Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел? Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят… В общем, типичное «оскорбление чувств верующих». Что такое? Книжка про одно, фильм про другое? Да нет. Книжка хорошая, фильм плохой? Тоже нет. А Чулпан вообще прекрасна», — написал он в Facebook.

По мнению Макаревича, негативное восприятие фильма объясняется тем, что общество «четко разделилось на два биологических вида»: тех, кто предпочитает читать книги, и тех, кому больше по душе их экранизации.

Отдельные различия двух «лагерей» музыкант решил не уточнять, чтобы не навлекать на себя лишнюю критику.

Напомним, что после премьеры сериала на его создателей и Хаматову обрушился шквал критики. Писатель Захар Прилепин заявил, что съемочная группа неверно истолковала посыл произведения Яхиной и сняла «русофобскую картину». Российская журналистка и телекритик Ирина Петровская решила, что сериал выглядит примитивным и однобоким по сравнению с книгой, а правозащитник Александр Брод заметил, что картина может оскорблять чувства верующих.

Хаматова признавалась, что у нее изначально были определенные опасения насчет возможного недовольства зрителей, но некоторые претензии к картине она обнаружила с удивлением, передает «Царьград».