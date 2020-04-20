Виторган опубликовал постельный снимок с Нинидзе

Москва, 20 апреля. Российский актер Максим Виторган лишь недавно перестал скрывать свои отношения с коллегой Нино Нинидзе, теперь пара без стеснения появляется вместе на публике.

Виторган опубликовал в социальной сети Instagram совместное постельное фото. Снимок появился в stories аккаунта. Как пишут средства массовой информации, актеры снимком решили оригинально поздравить коллегу Аглаю Тарасову с днем рождения.

«Дорогая, живи легко, счастливо и долго. Пусть в этот денно в твоей жизни всегда начинается только хорошее», — написал Виторган под снимком.

Ранее Виторган впервые публично высказался о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Виторган очень неохотно поделился мнением о свадьбе Собчак и Богомолова. По словам актера, вокруг хватает комментаторов, желающих обсуждать эту церемонию.

Также актер сообщил, что вовсе не смеялся над нестандартной свадьбой своей бывшей жены, хотя СМИ утверждали обратное. По словам Виторгана, его позабавило, что на следующий день после скандального бракосочетания состоялся парад ЖКХ.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. Отношения звездная пара узаконила в столичном Грибоедовском дворце бракосочетаний, куда телеведущая и режиссер прибыли на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Затем Собчак и Богомолов обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Отметим, что в день скандальной свадьбы Максим Виторган выложил у себя в Instagram фото их с Собчак сына Платона. Подписчики предположили, что в день бракосочетания актеру поручили заботу о ребенке.