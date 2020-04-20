Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России

Москва, 20 апреля. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с вирусологами и инфекционистами по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля сообщил, что у российского лидера запланировано большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в России. В мероприятии примут участие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных научно-исследовательских центров России, указал Песков.

«Главная цель — понять оценку специалистов, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией. Второе — получить их прогнозы развития ситуации. Поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции и о режимах профилактики», — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам представителя Кремля, на совещании также с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

У президента России также в понедельник во второй половине дня состоится международный телефонный разговор, добавил Песков.

На сегодняшний день, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России у более чем 47 тыс. человек была выявлена коронавирусная инфекция, 3446 человек вылечились, 405 погибли.