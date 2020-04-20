Песков оценил меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в регионах РФ

Москва, 20 апреля. Работа по борьбе с распространением коронавируса ведется в каждом отдельном регионе, однако об избыточности или недостаточности этих мер пока неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мне неизвестно пока о выводах по избыточности или недостаточности. Есть, безусловно, регионы, где пока не на достаточном уровне находятся запасы средств индивидуальной защиты, недостаточно мест по резерву койко-мест. Работа ведется в каждом отдельном регионе», — отметил Песков.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По последним данным, в России зарегистрирован 47121 заразившийся в 85 регионах, передает телеканал «360». За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек. Как пишет «Дейта» со ссылкой на данные оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировали 4268 новых заразившихся.

Ранее был составлен топ-10 регионов РФ по числу случаев коронавируса. Первые три строчки заняли Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Также в топ-5 попали Нижегородская область и Коми.