Врач из Ухани сделал предложение медсестре после выписки последнего пациента с COVID-19

Ухань, 20 апреля. Врач из больницы китайского города Ухань, где были зарегистрированы первые больные с коронавирусом, Ху Чжиминь сделал предложение медсестре Цзэн Инъин после выписки последнего пациента с COVID-19. Об этом сообщил турецкий телеканал TV100.

Врач и медсестра с самого открытия работали в больнице «Лейшеншань», которую построили специально для зараженных коронавирусом. Поначалу у них были только рабочие отношения, поскольку обстановка не располагала к романтике — пациенты постоянно умирали, а медики могли заразиться, несмотря на специальные костюмы. Однако в итоге борьба за жизнь и здоровье больных сплотила врача и медсестру настолько, что Ху Чжиминь решил связать себя и Цзэн Инъин узами брака. После выписки последнего пациента он вывел девушку на солнце возле больничного крыльца и подарил ей букет, встав на одно колено.

«Вместе мы пережили холод 68 ночных смен в «Лейшеншане» и тепло солнца после выхода из больницы. Я хотел использовать эту возможность, чтобы выразить свою любовь», — приводит слова доктора KP.RU.

Ху Чжиминь подчеркнул, что два месяца борьбы с коронавирусом, когда они с Цзэн Инъин трудились плечом к плечу, очень много значили для него. Видимо, то же самое чувствовала и медсестра — девушка оценила романтичный шаг доктора и согласилась стать его женой.

Сейчас в Китае насчитывается более 84 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 78 тысяч пациентов уже выздоровели. Кроме того, в стране зарегистрировано более 4,6 тысячи летальных исходов.