Глава администрации президента Нигерии умер от COVID-19​​​​​​​

Абуджа, 20 апреля. 18 апреля стало известно о смерти главы администрации президента Нигерии Аббы Кьяри.

Пандемия COVID-19 уравняла континенты, страны, социальные слои общества. Бедный или богатый, чиновник или простой гражданин — это уже неважно. От вируса не застрахован никто.

18 апреля стало известно о смерти главы администрации президента Нигерии Аббы Кьяри. В начале марта Кьяри отправился в Германию вместе с делегацией других нигерийских официальных лиц для проведения встреч с компанией Siemens AG. По возвращении в Нигерию он присутствовал на встречах с высокопоставленными правительственными чиновниками, прежде чем врачи выявили у него заражение новым коронавирусом.

В своем Twitter-аккаунте президент Мохаммаду Бухари выразил соболезнования и назвал Кьяри настоящим патриотом:

«Маллам Абба Кьяри, который умер 17 апреля 2020 года в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, был настоящим нигерийским патриотом».

Президент Бухари назвал Кьяри «верным другом за последние 42 года», который, не «имея желания получить личную выгоду», служил стране.

На данный момент в Нигерии зарегистрировано 627 случаев заражения COVID-19, среди которых 21 случай смерти и 170 случаев выздоровления.